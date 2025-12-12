きょうの東京株式市場で、日経平均株価は一時、700円以上値上がりしました。アメリカのFRBが3会合連続の利下げを決めたことで経済が下支えされるとの見方から、ダウ平均が最高値を更新。東京市場でもこの流れを受け、幅広い銘柄に買い注文が出ています。