TBS南波雅俊アナウンサー（37）が12日、同局系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に出演。「好きな男性アナウンサーランキング2025」で1位を獲得した。また赤荻歩アナ（44）も2位にランクイン。TBSアナがワンツーフィニッシュを飾った。南波アナは昨年の2位からランクアップし、トップに立った。順位が発表されると、あまりの驚きに絶句。2位の赤荻アナとともに番組スタッフの胴上げで祝福を受けると、MCの麒麟川島明から「南波