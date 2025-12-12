オイシックスは１２日、阪神から戦力外通告を受けていた渡辺諒内野手と合意したと発表した。渡辺は２０１３年度ドラフト１位で日本ハムに入団。二塁のレギュラーとして活躍し、２２年オフに高浜とともに２対２の交換トレードで阪神に加入した。移籍１年目の２３年は５９試合に出場し、オリックスとの日本シリーズ第１戦では山本から先制打を放ち、３８年ぶりの日本一に貢献した。昨季も６７試合で打率・２６０、２本塁打。