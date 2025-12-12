テレビ朝日は12日、2012年より放送を開始した人気ドラマ「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」の韓国でのリメイク契約を締結し、制作が正式スタートしたと発表した。制作は、数々のグローバルヒットドラマを手掛けてきた韓国大手制作会社スタジオドラゴンとスタジオS（SBSドラマスタジオ）が担当、また2026年には韓国・地上波放送局SBSの新ドラマとして編成・放送されることも決定した。 「ドクターX〜外科医・大門