なぜお酒を飲むと太るのか。肝臓専門医の浅部伸一さんは「アルコール自体にカロリーがあるだけでなく、脂肪の燃焼を妨げる働きがある」という。それでは、太りにくい飲み方はあるのか、酒ジャーナリストの葉石かおりさんが取材した――。写真＝iStock.com／taka4332※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／taka4332■酒を飲まない新入社員「太りたくない」年末年始は、酒好きにとって“魔のシーズン”だ。忘年会、新年会、家族