オイシックス新潟は12日、阪神を戦力外となった渡邉諒の契約合意を発表した。渡邉は東海大甲府高から13年ドラフト1位で日本ハムに入団し、19年と20年には規定打席に到達。20年は打率.283をマークした。22年10月に阪神へトレード移籍。今季は1軍で22試合の出場にとどまり、ファームでは63試合で打率.266の成績だった。