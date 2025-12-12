ドジャースはメッツからＦＡとなっていた守護神、エドウィン・ディアス投手（３１）の電撃獲得に成功。３年総額６９００万ドル（約１０８億円）の大型契約でまとめ、今年も移籍市場をにぎわせた。最大のウイークポイントをライバル球団のクローザーで埋める形となったが、これで補強が?打ち止め?になるとは誰も考えていないようだ。米全国紙「ＵＳＡＴＯＤＡＹ」の敏腕記者、ボブ・ナイチンゲール氏は「ドジャースにさらなる