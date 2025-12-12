年に一度のイベントを楽しみにしている人は多いでしょうが、仕事の忙しさや２人の関係が落ち着いたものになると、男性はクリスマスをおろそかにする傾向があります。そこで今回は、「彼氏にクリスマスらしいことをしてもらう方法８パターン」をご紹介します。【１】知人との約束があることをほのめかし、焦りを誘う。安心しきっている彼氏の目を覚ます効果があるようです。ただし、あまり確約のように言ってしまうと、彼氏は一緒に