Snow Man 岩本照が屈強なボディガード・北沢辰之助を演じる主演ドラマ『恋する警護24時 season2』（テレビ朝日系）最終回が、12月12日よる11時15分から放送される。2024年に「オシドラサタデー」枠で放送された前作『恋する警護24時』から「金曜ナイトドラマ」に放送枠が変わり、辰之助のさらなる成長物語をじっくり描いている。そこで今回はオリジナル企画として引き続き脚本を担当する金子ありささんにインタビューを行った