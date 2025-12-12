政府は令和7年版「犯罪被害者白書」を閣議決定しました。警察庁は地方自治体が犯罪被害者支援に特化した条例を整備する際に協力していて、その条例の整備状況が記載されています。去年4月には16の政令指定都市、847市区町村だったところ、今年4月は18の政令指定都市、1083市区町村と拡大しているということです。また、総合的な窓口でワンストップのサービスを受けられるようにするため、調整を担うコーディネーターの育成を警察庁