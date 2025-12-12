イオンから、健康志向の高まりに寄り添うリカバリーウェア「トップバリュEXセリアント」が登場しました。一般医療機器として届出されたシリーズで、遠赤外線による血行促進作用が期待される素材「セリアント」を採用。今回はレディス5種・メンズ5種の計10アイテムが発売され、いずれも本体2,980円（税込3,278円）と手に取りやすい価格なのも魅力。デイリーの休息時間をより心地よくしてくれる最新インナー