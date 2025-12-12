１０月のドラフト会議で、阪神から指名を受けた７選手（１〜５位・育成１、２位）の連載をお届けする。今回は育成１位の神宮僚介投手（２２）＝東農大北海道オホーツク＝。努力でプロへの道を切り拓いた。◇◇２００３年５月２７日、神宮僚介が誕生した。「仲間に恵まれてほしい」という願いから、同僚の僚の漢字をとり名付けられた。「活発でお調子者でした」と父・肇さん（５４）。よく喋る僚介は神宮家を照らした。