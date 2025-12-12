未成年と知りながら10代の女性を約5時間半にわたり誘拐した疑いで、神奈川の20歳の大学生が現行犯逮捕されました 未成年者誘拐の疑いで現行犯逮捕されたのは、神奈川県川崎市に住む20歳の大学生の男（20）です。警察によりますと、男は未成年であることを知りながら10代の女性を12月11日午後6時半頃から12日午前0時までの間、約5時間30分にわたり、支配下に置き誘拐した疑いが持たれています。 三島警察署に、女性の母親から「娘