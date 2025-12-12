＜アルフレッド・ダンヒル選手権初日◇11日◇ロイヤル・ヨハネスブルグC（南アフリカ）◇7656ヤード・パー72＞南アフリカで行われているDPワールド（欧州）ツアーの第1ラウンドが終了した。【写真】来季の出場権獲得！ 歓喜の涙を流すシブコ昨年は、日本ツアーで8勝を挙げる地元のショーン・ノリスが優勝。14位から出た最終日に「67」をマークしての逆転勝利だった。ディフェンディングチャンピオンとして挑む今大会は、5アンダ