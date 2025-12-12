プレーする杉浦悠太＝11日、米フロリダ州ポンテベドラビーチ（ゲッティ＝共同）米男子ゴルフの来季ツアー出場権を懸けた最終予選会は11日、フロリダ州ポンテベドラビーチにあるTPCソーグラスのダイズバレーコースなど2コース（ともにパー70）で第1ラウンドが行われ、今季日本ツアーで最優秀新人に輝いた杉浦悠太が67で回り、6位と好スタートを切った。今季日本ツアー賞金王の金子駆大は68で15位、石川遼はイーブンパーで64位。