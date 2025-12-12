【モデルプレス＝2025/12/12】テレビ朝日の医療ドラマ「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」が、韓国でのリメイクが決定。2026年には韓国・地上波放送局SBSの新ドラマとして編成・放送されることが決定した。【写真】「ドクターX」韓国版で“大門未知子”演じる話題作主演美女◆「ドクターX」韓国でのリメイク決定テレビ朝日は、2012年より放送を開始し多くの視聴者に好評を集める医療ドラマ「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」の