米ポリティコの報道によると、トランプ米大統領は主要７カ国（Ｇ７）の代替版であるコア５（Ｃ５）の創設を検討している。Ｃ５には米国、中国、ロシア、インド、日本が含まれ、欧州やカナダが排除される。Ｇ７やＧ２０が現在のグローバルな状況に適していないとの認識がＣ５構想につながっているという。 ＢＲＩＣＳ諸国の台頭によって、ドル離れや米国離れが進むとの見通しがある一方、トランプ米大統領は世界の中枢