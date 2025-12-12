小泉防衛相は12日、アメリカのヘグセス国防長官と電話で会談した。会談は午前6時から40分ほど行われ、12月6日に発生した中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射を含めた地域情勢について意見交換が行われた。小泉氏は、中国の挑発・威嚇的な行為を念頭に、日本周辺の海空域での警戒監視活動を引き続き粛々と実施する考えを伝えたうえで、「いかなる不測の事態にも冷静かつ毅然と対応していく」と表明した。小泉防衛相とヘグセス国