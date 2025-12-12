１２日午前６時５５分頃、秋田県北秋田市の秋田内陸縦貫鉄道・荒瀬―萱草駅間で、「列車が脱線、転覆したようだ」と、鉄道会社の従業員から１１０番があった。北秋田署と北秋田市消防本部によると、走行していた１両編成の列車が脱線し、約５メートル下に転落したとみられる。運転士が頭部にけがをしたが、意識はあるという。乗客は乗っていなかった。