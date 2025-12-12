【ロンドン共同】サッカーの欧州リーグは11日、各地で1次リーグ第6戦が行われ、フェイエノールト（オランダ）の上田綺世はアウェーのFCSB（ルーマニア）戦で後半22分から出場した。チームは3―4で敗れ、勝ち点3のまま。フライブルク（ドイツ）の鈴木唯人はザルツブルク（オーストリア）戦にフル出場。チームは1―0で勝ち、勝ち点14とした。ローマ（イタリア）に0―3で完敗したセルティック（スコットランド）の前田大然は前半