米首都ワシントンのFRB本部【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）は11日、退任を公表済みのアトランタ連邦準備銀行総裁を除き、11地区の連銀総裁の全員を全会一致で再任したと発表した。新たな任期は2026年3月1日から5年間。ニューヨーク連銀総裁に加え、毎年持ち回りで選ばれる4人の計5人が、金融政策を決める連邦公開市場委員会（FOMC）で投票権を持つ。地区連銀には、金融引き締めに積極的な総裁が多い。利下げを