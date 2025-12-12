回転寿司チェーンのくら寿司では、2025年12月12日から「極上かに」フェアを期間限定で開催します。「熟成中とろ」が1貫110円で味わえるくら寿司で取り扱っている本ズワイガニや丸ズワイガニは、水揚げ後すぐにゆでるなど特別な加工を施していて、カニ本来の味わいを堪能できます。今回のフェアに登場する「本ズワイガニ三種盛り」は、食べ応えのある棒肉、1匹から2本しかとれない爪下、フワフワな食感のかに身を1皿に盛り合わせ、