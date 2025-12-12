医療ドラマ『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』の韓国でのリメイク契約が締結され、制作が正式スタートした。制作は、数々のグローバルヒットドラマを手掛けてきた韓国大手制作会社スタジオドラゴンとスタジオS（SBSドラマスタジオ）が担当。また2026年には、韓国・地上波放送局SBSの新ドラマとして編成・放送されることも決定している。『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』は、2012年に放送開始して以来、連続ドラマとして7シリ