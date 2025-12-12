複合商業施設「SHIBUYA STREAM（渋谷ストリーム）」では、2025年12月12日から25日までの期間、対象店舗で1000円以上利用した人にプレゼントが当たるクリスマスガチャイベントを実施します。宿泊券やディナーコース、各種チケットなど豪華景品が登場12月12日から25日までの期間中、対象店舗で1000円以上利用するともらえる専用コインを使って、ハズレなしの「クリスマスガチャ」に挑戦することができます。景品の一例は下記のとおり