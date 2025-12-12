京成電鉄は、京成本線や成田スカイアクセス線などを通じて、千葉北西部や成田空港と都心を結ぶ広い路線網を有しています。京成電鉄が発表した、2024年度の「駅別1日平均乗降人員」のデータを見ると、インバウンド需要の本格的な回復を受け、空港関連駅の利用者が大きく伸びる結果となりました。また、2025年4月に京成電鉄へ吸収合併された「新京成電鉄（現・京成松戸線）」の駅データでは、千葉県北西部の交通網の厚みが改めて浮き