瀬戸内海で問題となっているカキの大量死についてです。各地で厳しい状況となっていますが、備前市の飲食店では、工夫をしながらカキオコの提供を続けているといいます。 【写真を見る】【カキの大量死で工夫！】岡山のご当地グルメ「カキオコ」食べられることを知って！ 「お待たせしました」客に提供されたのは、岡山のご当地グルメの1つ「カキオコ」です。 備前市の五味の市の向かいにある店舗では、現在でもカキオコが食べ