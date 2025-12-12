熱がある時にやってはいけないこととは？メディカルドック監修医が大人・1歳児や赤ちゃん・小中学生がやってはいけないことなどを解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「熱がある時にやってはいけないこと」はご存知ですか？すぐに下げる方法も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：伊藤 陽子（医師） 浜松医科大学医学