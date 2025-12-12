スリーアール株式会社は、USB接続で最大8本の充電池を充電できる「enevolt エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 8本用」（3R-EVC10BK）を11月26日（水）に発売した。 単3形と単4形が混在した状態で、最大8本のニッケル水素充電池を同時に高速充電できる。 ACアダプターだけでなく、USB Type-C接続にも対応するため、モバイルバッテリーやカーチャージャーなどからも充電が可能。