12日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比415ポイント高の3万810ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万418.61ポイントに対しては391.39ポイント高。 株探ニュース