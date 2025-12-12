きのう夜、埼玉県鴻巣市のコンビニエンスストアに刃物を持った男が押し入り、レジから現金22万円を奪って逃走しました。きのう（11日）午後11時すぎ、鴻巣市笠原にある「エネオス・ファミリーマート鴻巣笠原店」で、男性店員（21）が閉店に向けて作業していたところ、刃物のようなものを持った男が押し入りました。警察によりますと、男は男性店員に刃物を向けながら「金を出せ」と脅し、レジから現金およそ22万円を奪ってバイクで