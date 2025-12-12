今季途中までドジャースに在籍し、現在はエンゼルスからＦＡとなっているクリス・テイラー外野手が１１日（日本時間１２日）、第２子の誕生を発表した。日系才媛の妻・メアリーさんとの連名で１２月１日に誕生したことを公表したテイラー。名前は「ＫｏａＪａｍｅｓＴａｙｌｏｒ」。ベビー服に身を包んだ可愛い写真もアップした。ドジャースの奥さま達も祝福のコメントを書き込み、スミスの妻・カラさんは「彼が大好き！