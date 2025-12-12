Image: Keychron 今日を含めてあと3日。香港のキーボードメーカーKeychronとギズモード・ジャパンの共同開発プロダクト「Nape Pro（ネイプ プロ）」。現在CoSTORYでクラウドファンディング中ですが、18％オフの9,832円で購入できる超超早割は12月14日までとなっております。買おうか迷っているかた、まだ間に合いますよ！ 【Keychron×GIZMODO】Nape Pro 9,832円