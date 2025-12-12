仲間の悔しさを、自らの勝利で晴らした。「大和証券Mリーグ2025-26」12月11日の第2試合はKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）がトップ。オーラスに裏ドラ1枚の条件を満たす劇的な満貫で締めた。【映像】そこからマジかよ…堀慎吾、大逆転トップの瞬間第1試合では、岡田紗佳（連盟）が今期2勝目を目指して登板。オーラスでアガればトップというリーチをかけたものの、惜しくも2着に終わっていた。続く当試合は、東家からTEAM