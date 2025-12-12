犯罪被害者らの支援を目的とした条例が、政令指定都市を除いた全国1721市区町村のうち、今年4月1日までに、6割超に当たる1083市区町村で制定されたことが12日、警察庁がまとめた2025年版犯罪被害者白書で分かった。前年は5割弱（847市区町村）で、初めて半数を超えた。政府は同日、25年版白書を閣議決定した。全国に20ある政令市では、18市（前年比2増）で制定された。警察庁によると、残るのは福岡市と北九州市で、北九州市は