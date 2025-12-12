ホワイトハウスの報道官は、ウクライナの和平案をめぐり、トランプ大統領はこれ以上の話し合いは求めていないとして、合意の早期実現を訴えました。【映像】レビット報道官の発言「トランプ大統領は戦争を続ける双方に強いいら立ちを抱いていて、単なる会合のための会合にはうんざりしています。これ以上の話し合いは求めていません。行動を求めています」（レビット報道官）レビット報道官は11日の記者会見で、トランプ大統領