大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年3月3日記事は取材時の状況）＊＊＊日本での生活に息苦しさを感じて海外移住を考える人は少なくない。タイ・バンコク在住のBUAさん（33歳）もその一人だ。「日本ではみんなが一生懸命働きすぎていると感じました。タイでは無理をせず、“生