女の子を起こしに行ってくれたはずのコーギーさん。なかなか出てこないからと部屋に様子を見に行ったら…まさかの光景は、記事執筆時点で13.6万回を超えて表示されることに。あまりにも微笑ましく、『あるある』とも言えるそのお姿には多くの反響が寄せられることとなりました。 【写真：女の子を起こしに行った犬→なかなか戻ってこないので、様子を見に行ったら…まさかの光景】 女の子を起こしに行ったはずの犬