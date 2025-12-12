¤â¤¦Ìá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢Â­¤òÀÞ¤é¤ì¤Æ»³¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿ÎÄ¸¤¡£ÊÒÌÜ¤â¼º¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÝ·ò½ê¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤òÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡£ÁÔÀä¤Ê²áµî¤È¡¢ÁÛÁü¤â¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½ºß¤Î¤ª»Ñ¤Ïµ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç77Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2.2Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡§¡ØÌá¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ù¤ÈÂ­¤òÀÞ¤é¤ì¡¢»³¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿ÎÄ¸¤¢ªÊÒÌÜ¤â¼º¤¤¡ÄÁÔÀä¤ÊÊª¸ì¤È¡Ø¸½ºß¤Î¸÷·Ê¡Ù¡Û Ìá¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë"Â­¤òÀÞ¤é¤ì¤Æ"»³¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì