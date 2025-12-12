12月10日、仲里依紗が自身のYouTubeチャンネル『仲里依紗です。』を更新。誕生日のサプライズプレゼントを受け、ファンへの想いを語った。【関連】仲里依紗「めっちゃよく眠れる」最近ハマっていることとは？「体が軽くなるわけ」今回の動画では、10月18日に36歳の誕生日を迎えた仲が、家族から誕生日を祝福された様子や、贈られた様々なプレゼントを開封する様子などが公開された。この中で、ファンから贈られた手作りアルバムを