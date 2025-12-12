12月26日に運行JR東日本は、中央線と大糸線を走る夜行特急「アルプス」を初めて「冬の臨時列車」として2025年12月26日に運行します。【画像】これが中央線「夜行特急」の運行時刻＆停車駅です往年の急行列車名でもある特急「アルプス」は、2024年夏から新規設定された夜行列車です。これまでゴールデンウィークや、夏〜秋にかけての3連休前の金曜日などに定期的に運転されるようになっています。運行区間は下り新宿→白馬の