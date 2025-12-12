µÈËÜ¿·´î·à¤ÎGM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Î´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡£2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¤Ë¶âÂô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö´²Ê¿GM¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¸ø±é ¿·´î·à½ÐÁ°¥Ä¥¢¡¼2025¡×¤ÎPR¤Î¤¿¤á¡¢ËÌÎ¦ÊüÁ÷¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ÝÎò56Ç¯¡¢76ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¿·´î·à¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤Ï¤¢¤Þ¤¿¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤Î¾å¤Ç´²Ê¿¤µ¤ó¤òÃÃ¤¨¤¿»Õ¾¢¡¢¤½¤·¤ÆºÂ°÷¤òÅý³ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æº£¤Î¿·´î·à¤ò¤É¤¦Çä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï´î·à¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¡Öââ