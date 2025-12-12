もしも…ギャラクタスがヘルメットを脱いだら？（MCU）『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』の超巨大ヴィラン、ギャラクタスは劇中でコミックのデザインを再現したヘルメットをかぶっていたが、その素顔はどのようなものだったのか？ 衝撃の画像が、マーベル・スタジオのビジュアル開発責任者であるライアン・メイナーディングより公開された。独特の形状のヘルメットを取り外した状態のギャラクタス