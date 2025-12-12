パーソナルケアブランドLADOR(ラドール)が、BTSのJiminさんを新ブランドモデルに起用♡彼の上品でトレンディな魅力とポジティブなエネルギーが、ブランドの洗練された世界観と見事に融合。オスマンサスの香りを中心にした幻想的な映像では、月明かりの下でJiminさんが神秘的なビジュアルを披露。世界中に感度の高いブランド体験を届ける新たな取り組みに期待です♪ Jiminが魅せる幻想的なビジュアル テ