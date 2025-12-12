BTSのJIMIN（ジミン）が、韓国コスメブランド「LADOR（ラドール）」の顔となった。LADORが11日に発表したもので、新しいブランドモデルに起用された。同社は「JIMINが持つ、多彩な魅力と肯定的なエネルギーが全世界の人々に善良な影響力を伝えており、このような面貌がブランドが追求する価値とも一致する」と説明した。韓国テレビ局MBNは12日、LADOR関係者の言葉として「JIMINの高級でトレンディーなイメージが、LADORが指向する