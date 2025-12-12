元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（28）が10日、自身のインスタグラムを更新。「今年はクリスマスリースを3つ作りました」と明かし、手作りのクリスマスリースを披露した。【写真】「モケモケした感じが可愛らしい大きなリース」渡邊渚が披露した手作りのクリスマスリース1枚目の写真について「野薔薇の実と檜の実が可愛らしい小さなリース」と紹介。最後の写真のリースは、「モケモケした感じが可