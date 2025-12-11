アイドルグループ#ババババンビ が8日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」（集英社）に登場。そのアザーカットが公開された。またメンバーの岸みゆが下記のインタビューに答えた。 ■週プレ集合での掲載おめでとうございます。 「ありがとうございます！この5人での集合掲載は初めてなんです！先日、3月のラストライブにて解散することを発表させていただきました。その前にこうして形に残るものを皆さんにお届けできてとてログイ