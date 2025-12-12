分娩の費用を医療保険で賄う新しい仕組みをめぐり、厚生労働省が帝王切開などで生じる妊婦の自己負担を念頭に、現金給付を行う方向で検討していることがわかりました。【映像】医療保険部会の様子現在、通常の分娩は保険適用外ですが、50万円の一時金が支給されています。しかし、物価高などで出産費用が高騰していて、厚労省は一時金をなくしたうえで、通常の分娩費用を医療保険で賄い、自己負担をゼロとする案を示しています