〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第55話が12日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、リヨ（北香那）の恋が終わった。ヘブン（トミー・バストウ）は過去を話した余韻が抜けず、アメリカにいるイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）に想いをはせる。翌朝、出勤するトキ（〓石あかり）の前にリヨが今までの応援のお礼に現れる。