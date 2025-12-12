元不登校YouTuberで、現在は高校生で冒険家を名乗るゆたぼん（16）が12日、自身のYouTubeを更新。人身事故での緊急入院による見舞金を募集した理由を説明した。「お見舞金の件なんですけど、僕が入院したと報告した時に見舞金を送りたいって言ってくれた人が何人もいて」と切り出した。実際にゆたぼんは自身のXに口座番号を公開した。「そしたら、よう分からんやつがよう分からん変なやつが絡んできたんですけど、別にあなたたちに