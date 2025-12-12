言葉の中に共通して入るひらがなを当てる「共通ひらがなクイズ」！ 一見簡単そうに見えて、意外と迷う人も多い定番の脳トレ問題です。あなたはひらめくでしょうか？問題：□□□あな／□□□だま／みず□□□□に入るひらがなは何でしょうか？□□□あな□□□だまみず□□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：おとし正解は「おとし」でした。▼解説3つの言葉には「おとし」が共通して入ります。おとしあな（落とし穴）おとしだま（お年玉